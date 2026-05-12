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Nike Sportswear Windrunner 女子梭织长裤 - 黑/粉白/粉白

Nike Sportswear Windrunner

女子梭织长裤

10% 折让

Nike Sportswear Windrunner 女子梭织长裤采用宽松版型与高腰设计，为双腿营造宽松舒适的穿着感受，彰显运动风范。轻盈塔夫绸面料，质感顺滑，造型利落。


  • 显示颜色： 黑/粉白/粉白
  • 款式： IM8032-011

Nike Sportswear Windrunner

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Nike Sportswear Windrunner 女子梭织长裤采用宽松版型与高腰设计，为双腿营造宽松舒适的穿着感受，彰显运动风范。轻盈塔夫绸面料，质感顺滑，造型利落。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 口袋设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 弹性裤管口
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/粉白/粉白
  • 款式： IM8032-011

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