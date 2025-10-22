Nike Sportswear Windrunner
女子针织半身裙
27% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子针织半身裙采用侧边滚边设计，旨在向经典长裤致敬。
- 显示颜色： 深藏青/帆白/帆白
- 款式： HV2471-410
其他细节
- 标准版型搭配包边弹性腰部，营造舒适感受
- 侧边口袋搭配隐藏式按扣
产品细节
- 面料：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边拼接搭配滚边细节
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
