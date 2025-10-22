Nike Sportswear Windrunner
女子长裤
18% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子长裤采用梭织斜纹面料，结合超宽松版型和中腰设计，增添轻微光泽感和纹理感。裤脚外侧添加隐藏式拉链，助力轻松穿脱。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HV2476-133
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 包边弹性腰部
- 插手口袋
- 后身贴边口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
