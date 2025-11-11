 
Nike Sportswear Windrunner 女子长裤 - 深藏青/帆白

Nike Sportswear Windrunner

女子长裤

¥649
深藏青/帆白
帆白/黑

Nike Sportswear Windrunner 女子长裤采用梭织斜纹面料，结合超宽松版型和中腰设计，增添轻微光泽感和纹理感。裤脚外侧添加隐藏式拉链，助力轻松穿脱。


  • 显示颜色： 深藏青/帆白
  • 款式： HV2476-410

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 包边弹性腰部
  • 插手口袋
  • 后身贴边口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
