Nike Sportswear Windrunner
女子马甲
18% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子马甲采用宽松剪裁和抽绳下摆，方便调整至理想的贴合感，焕新升级经典之作。 梭织斜纹面料，助你保持舒适。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HV2473-133
其他细节
- 超宽松版型塑就前卫吸睛外观，提供充裕的叠搭空间
- 梭织里料，质感顺滑
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维
- 品牌标志拉链头
- 刺绣耐克勾勾标志
- 插手口袋
- 可机洗
