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Nike Sprint Sister 女子运动鞋 - 天青石蓝/天青石蓝/神秘枣红/朦胧金

Nike Sprint Sister

女子运动鞋

¥749
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Nike Sprint Sister 女子运动鞋从过往 Nike 设计的田径钉鞋撷取灵感，如今强势回归，以街头风格焕新设计，在精致外观之下，带来出色的舒适感与灵活性。


  • 显示颜色： 天青石蓝/天青石蓝/神秘枣红/朦胧金
  • 款式： IV5833-441

Nike Sprint Sister

¥749

Nike Sprint Sister 女子运动鞋从过往 Nike 设计的田径钉鞋撷取灵感，如今强势回归，以街头风格焕新设计，在精致外观之下，带来出色的舒适感与灵活性。

其他细节

  • 皮革鞋面，经久耐穿
  • 低帮版型，营造舒适贴合感

产品细节

  • 泡棉中底
  • 外底橡胶细节
  • 打蜡鞋带
  • 显示颜色： 天青石蓝/天青石蓝/神秘枣红/朦胧金
  • 款式： IV5833-441

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