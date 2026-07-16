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Nike Sprint Sister
女子运动鞋
¥849
Nike Sprint Sister 女子运动鞋从过往 Nike 设计的田径钉鞋撷取灵感，如今强势回归，以街头风格焕新设计，在精致外观之下，带来出色的舒适感与灵活性。
- 显示颜色： 金属银/椰奶色/巴洛克棕/金属银
- 款式： IW2341-001
Nike Sprint Sister
¥849
Nike Sprint Sister 女子运动鞋从过往 Nike 设计的田径钉鞋撷取灵感，如今强势回归，以街头风格焕新设计，在精致外观之下，带来出色的舒适感与灵活性。
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿
- 低帮版型，营造舒适贴合感
产品细节
- 泡棉中底
- 外底橡胶细节
- 显示颜色： 金属银/椰奶色/巴洛克棕/金属银
- 款式： IW2341-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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