穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童篮球鞋，在球场上尽展风采。耀动全场。该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让小宝贝自如畅动。抓地力强的外底助小宝贝在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为高水平球员而打造的比赛战靴——那个人，就是你的小篮球运动员。

显示颜色： 米白/热情红/电流蓝/黑

款式： IO0282-100