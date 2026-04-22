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Nike Standard Issue
耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球球衣
¥299
熟能生巧，热力开练。Nike Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球球衣采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在场下训练时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： IF2601-010
Nike Standard Issue
¥299
熟能生巧，热力开练。Nike Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球球衣采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在场下训练时保持干爽舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： IF2601-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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