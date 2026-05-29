第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Standard Issue
耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球训练短裤
¥299
熟能生巧。Nike Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球训练短裤采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在训练时保持干爽舒适。热力开练。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： IF1588-010
Nike Standard Issue
¥299
熟能生巧。Nike Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球训练短裤采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在训练时保持干爽舒适。热力开练。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 网眼布面料
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后腰内侧饰有 "NIKE STANDARD ISSUE" Durasheen 梭织标签
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： IF1588-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。