 
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子透气速干针织篮球短裤 - 调色暗灰/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子透气速干针织篮球短裤

26% 折让

Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干针织篮球短裤舒适百搭，采用法式毛圈面料，并搭载导湿速干技术，助你在球场内外畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
  • 款式： FZ0217-063

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 口袋设计可存放钥匙、手机和其他随身物品
  • 右髋拉链口袋，可安全收纳小物件
  • 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受

产品细节

  • NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
  • 款式： FZ0217-063

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

