Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子透气速干针织篮球短裤
26% 折让
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干针织篮球短裤舒适百搭，采用法式毛圈面料，并搭载导湿速干技术，助你在球场内外畅享舒适感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： FZ0217-063
Nike Standard Issue
26% 折让
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干针织篮球短裤舒适百搭，采用法式毛圈面料，并搭载导湿速干技术，助你在球场内外畅享舒适感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 口袋设计可存放钥匙、手机和其他随身物品
- 右髋拉链口袋，可安全收纳小物件
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： FZ0217-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。