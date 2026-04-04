第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干加绒篮球长裤
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干加绒篮球长裤采用导湿速干的柔软加绒针织面料，结合轻松贴合设计，助你在球场内外畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1844-010
Nike Standard Issue
15% 折让
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干加绒篮球长裤采用导湿速干的柔软加绒针织面料，结合轻松贴合设计，助你在球场内外畅享舒适感受。
产品细节
- 弹性腰部设计
- 插手口袋
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾设计
- 面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1844-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。