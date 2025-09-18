Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干双面穿篮球球衣
32% 折让
Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干双面穿篮球球衣百搭实穿，球场休闲两相宜，助你随心混搭造型。导湿速干面料，助你保持专注，随时准备上场。
- 显示颜色： 黑/暗灰/淡象牙白
- 款式： FZ0211-010
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
选择你的风格
双面穿设计，助你随心混搭造型。一面采用网眼布面料，另一面则具有柔软针织触感。
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
