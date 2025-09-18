 
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干双面穿篮球球衣 - 黑/暗灰/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子速干双面穿篮球球衣

32% 折让

Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干双面穿篮球球衣百搭实穿，球场休闲两相宜，助你随心混搭造型。导湿速干面料，助你保持专注，随时准备上场。


  • 显示颜色： 黑/暗灰/淡象牙白
  • 款式： FZ0211-010

Nike Standard Issue

32% 折让

Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干双面穿篮球球衣百搭实穿，球场休闲两相宜，助你随心混搭造型。导湿速干面料，助你保持专注，随时准备上场。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

选择你的风格

双面穿设计，助你随心混搭造型。一面采用网眼布面料，另一面则具有柔软针织触感。

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗灰/淡象牙白
  • 款式： FZ0211-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。