Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球无袖圆领上衣巧妙糅合经典外观与现代性能。 采用柔软法式毛圈面料，可导湿速干，适合热身时穿着，助力从容迎战。


  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白
  • 款式： HJ4202-133

Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球无袖圆领上衣巧妙糅合经典外观与现代性能。 采用柔软法式毛圈面料，可导湿速干，适合热身时穿着，助力从容迎战。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
  • 右侧实用拉链口袋，可供安全收纳随身物品

产品细节

  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白
  • 款式： HJ4202-133

