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Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干套头连帽衫
¥599
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此配色当前无货
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干套头连帽衫采用柔软法式毛圈针织面料结合休闲版型，塑就百搭实穿风范。导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 浅野芒果黄/调色/淡象牙白
- 款式： FZ0219-643
Nike Standard Issue
¥599
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干套头连帽衫采用柔软法式毛圈针织面料结合休闲版型，塑就百搭实穿风范。导湿速干技术，助你保持干爽。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
日常佳选
法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，营造出色舒适性，助你畅享舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- 右侧实用拉链口袋，便于存放小物件
- 侧边和腋下采用罗纹拼接设计，富有弹性
- 正面袋鼠式口袋设计，方便收纳随身小物
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹袖口和下摆
- “NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
- 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅野芒果黄/调色/淡象牙白
- 款式： FZ0219-643
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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