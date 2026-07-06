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Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干梭织篮球训练短裤 - 水泥灰/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干梭织篮球训练短裤

20% 折让

想要在比赛中脱颖而出？这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干梭织篮球训练短裤采用标准版型设计，助你在训练时畅动自如。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 水泥灰/淡象牙白
  • 款式： IF2579-067

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其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 轻盈梭织面料
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 刺绣耐克勾标志
  • 后腰内侧饰有 "NIKE STANDARD ISSUE" 梭织标签
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 水泥灰/淡象牙白
  • 款式： IF2579-067

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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