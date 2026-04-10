穿上 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干法式毛圈针织短裤，用出其不意的运球组合技，突破防守。这款短裤采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在串联脚步或冲刺上篮时保持干爽舒适。

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