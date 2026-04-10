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Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干法式毛圈针织短裤
¥449
穿上 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干法式毛圈针织短裤，用出其不意的运球组合技，突破防守。这款短裤采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在串联脚步或冲刺上篮时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 温和灰绿/淡象牙白
- 款式： IU2391-006
Nike Standard Issue
¥449
穿上 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干法式毛圈针织短裤，用出其不意的运球组合技，突破防守。这款短裤采用 Nike Dri-FIT 技术，助你在串联脚步或冲刺上篮时保持干爽舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 弹性腰部设计
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/淡象牙白
- 款式： IU2391-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。