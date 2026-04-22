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Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布短裤
¥399
当天气炎热，但你必须出去打一会篮球时，请穿上这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布短裤。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，在温暖天气里，助你全情投入比赛。
- 显示颜色： 冷灰/淡象牙白
- 款式： IR0723-065
Nike Standard Issue
¥399
当天气炎热，但你必须出去打一会篮球时，请穿上这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布短裤。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，在温暖天气里，助你全情投入比赛。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 双层网眼布
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后腰内里 "NIKE STANDARD ISSUE" 梭织标签
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冷灰/淡象牙白
- 款式： IR0723-065
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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