当天气炎热，但你必须出去打一会篮球时，请穿上这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布短裤。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，在温暖天气里，助你全情投入比赛。

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