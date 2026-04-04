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Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球短裤
¥349
想要在比赛中脱颖而出？Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球短裤采用标准版型，助你在训练时轻松畅动，尽情挥洒汗水。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑/淡象牙白
- 款式： IF2574-100
Nike Standard Issue
¥349
想要在比赛中脱颖而出？Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干网眼布篮球短裤采用标准版型，助你在训练时轻松畅动，尽情挥洒汗水。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 双层网眼布
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 侧边开衩
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/淡象牙白
- 款式： IF2574-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。