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Nike Standard Issue Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒篮球圆领上衣 - 大学红/淡象牙白

Nike Standard Issue

Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒篮球圆领上衣

40% 折让

Nike Standard Issue Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒篮球圆领上衣采用宽松版型，令你不惧冷天，畅享户外运动乐趣。该圆领上衣搭载 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，发挥出色表现。


  • 显示颜色： 大学红/淡象牙白
  • 款式： IM5902-657

Nike Standard Issue

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Nike Standard Issue Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒篮球圆领上衣采用宽松版型，令你不惧冷天，畅享户外运动乐趣。该圆领上衣搭载 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，发挥出色表现。

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 罗纹衣领、袖口和下摆
  • 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/淡象牙白
  • 款式： IM5902-657

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。