Nike Star Runner 4
婴童运动鞋
13% 折让
穿上 Nike Star Runner 4 婴童运动鞋，畅享轻松穿脱体验。 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。 中底搭载柔软缓震配置，塑就富有弹力的舒适脚感，让小宝贝尽情转圈和转向。 抓地纹路设计，提供出众抓地力；鞋头加固设计，助力尽情玩乐。
- 显示颜色： 白金色/回声粉/山峰白/奶油桃红
- 款式： DX7616-008
Nike Star Runner 4
13% 折让
穿上 Nike Star Runner 4 婴童运动鞋，畅享轻松穿脱体验。 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。 中底搭载柔软缓震配置，塑就富有弹力的舒适脚感，让小宝贝尽情转圈和转向。 抓地纹路设计，提供出众抓地力；鞋头加固设计，助力尽情玩乐。
其他细节
- 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口
- 合成材质覆面强韧非凡，经久耐穿
- 织物与合成材质组合鞋面，舒适耐穿
产品细节
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 白金色/回声粉/山峰白/奶油桃红
- 款式： DX7616-008
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。