 
Nike Star Runner 4 婴童运动鞋 - 白金色/回声粉/山峰白/奶油桃红

Nike Star Runner 4

婴童运动鞋

13% 折让

穿上 Nike Star Runner 4 婴童运动鞋，畅享轻松穿脱体验。 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。 中底搭载柔软缓震配置，塑就富有弹力的舒适脚感，让小宝贝尽情转圈和转向。 抓地纹路设计，提供出众抓地力；鞋头加固设计，助力尽情玩乐。


  • 显示颜色： 白金色/回声粉/山峰白/奶油桃红
  • 款式： DX7616-008

Nike Star Runner 4

13% 折让

穿上 Nike Star Runner 4 婴童运动鞋，畅享轻松穿脱体验。 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。 中底搭载柔软缓震配置，塑就富有弹力的舒适脚感，让小宝贝尽情转圈和转向。 抓地纹路设计，提供出众抓地力；鞋头加固设计，助力尽情玩乐。

其他细节

  • 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口
  • 合成材质覆面强韧非凡，经久耐穿
  • 织物与合成材质组合鞋面，舒适耐穿

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白金色/回声粉/山峰白/奶油桃红
  • 款式： DX7616-008

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。