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Nike Star Runner 5 耐克摘星号大童跑步鞋 - 黑/煤黑/浅荧光黄/亮深红

Nike Star Runner 5

耐克摘星号大童跑步鞋

23% 折让

Nike Star Runner 5 耐克摘星号中考体育大童跑步鞋轻盈透气，伴你迎接下一段精彩跑程。回弹缓震配置结合稳固贴合设计，助你全力奔逐，挑战纪录。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/浅荧光黄/亮深红
  • 款式： HF7004-010

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Nike Star Runner 5 耐克摘星号中考体育大童跑步鞋轻盈透气，伴你迎接下一段精彩跑程。回弹缓震配置结合稳固贴合设计，助你全力奔逐，挑战纪录。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 黑/煤黑/浅荧光黄/亮深红
  • 款式： HF7004-010

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