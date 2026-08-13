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Nike Star Runner Utility
大童跑步鞋（带栓扣）
11% 折让
在糟糕的天气里跑步，有的孩子可能觉得并不好玩。但你可不是普通的孩子，Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也并非普通跑步鞋。这款跑步鞋采用防水鞋面，鞋底融入 Storm-Tread 抓地配置，让你无惧不良天气，尽情畅跑，把跑步变成乐趣。
- 显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
- 款式： IO2338-400
Nike Star Runner Utility
11% 折让
在糟糕的天气里跑步，有的孩子可能觉得并不好玩。但你可不是普通的孩子，Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也并非普通跑步鞋。这款跑步鞋采用防水鞋面，鞋底融入 Storm-Tread 抓地配置，让你无惧不良天气，尽情畅跑，把跑步变成乐趣。
其他细节
- 防水鞋面，在遭遇恶劣天气或不期而遇的水洼时，帮助双足保持干爽
- Storm-Tread 外底，助你在湿滑路面上稳步前行
- 快速抽绳系带系统，无论怎么玩、跑得多远，都能带来舒适贴合且稳固贴合的脚感
- 反光细节，让你的跑步装备更亮眼，同时在暗光下保持醒目
产品细节
- 低帮鞋口
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 栓扣式鞋带
- 显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
- 款式： IO2338-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。