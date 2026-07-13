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Nike Star Runner Utility
大童跑步鞋
¥529
有的孩子不喜欢在恶劣的天气条件下跑步。但作为小跑步健将的你与他们不同， Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也和你一样与众不同。这款跑步鞋采用防水鞋面，搭配 Storm-Tread 外底，让你尽享跑步乐趣，无惧不良天气因素。
- 显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
- 款式： IO2338-400
Nike Star Runner Utility
¥529
有的孩子不喜欢在恶劣的天气条件下跑步。但作为小跑步健将的你与他们不同， Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也和你一样与众不同。这款跑步鞋采用防水鞋面，搭配 Storm-Tread 外底，让你尽享跑步乐趣，无惧不良天气因素。
其他细节
- 防水鞋面有助于在遇到不良天气或意外的水坑时保持双足干爽
- Storm-Tread 外底，提供可驾驭湿滑地面的抓地力
- 可快速收紧鞋带的栓扣，塑就舒适稳固贴合感，无论玩耍还是畅跑都能自在投入
- 反光装饰细节，让你的跑步装扮更亮眼
产品细节
- 低帮鞋口
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 圆形鞋带
- 显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
- 款式： IO2338-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。