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Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋 - 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄

Nike Star Runner Utility

大童跑步鞋

¥529
黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
雾杉木绿/海玻璃色/洞穴石色/梦幻绿
黑云衫绿/迷彩绿/灰橄榄绿色/安全橙
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

有的孩子不喜欢在恶劣的天气条件下跑步。但作为小跑步健将的你与他们不同， Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也和你一样与众不同。这款跑步鞋采用防水鞋面，搭配 Storm-Tread 外底，让你尽享跑步乐趣，无惧不良天气因素。


  • 显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
  • 款式： IO2338-400

Nike Star Runner Utility

¥529

有的孩子不喜欢在恶劣的天气条件下跑步。但作为小跑步健将的你与他们不同， Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也和你一样与众不同。这款跑步鞋采用防水鞋面，搭配 Storm-Tread 外底，让你尽享跑步乐趣，无惧不良天气因素。

其他细节

  • 防水鞋面有助于在遇到不良天气或意外的水坑时保持双足干爽
  • Storm-Tread 外底，提供可驾驭湿滑地面的抓地力
  • 可快速收紧鞋带的栓扣，塑就舒适稳固贴合感，无论玩耍还是畅跑都能自在投入
  • 反光装饰细节，让你的跑步装扮更亮眼

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 圆形鞋带
  • 显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄
  • 款式： IO2338-400

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