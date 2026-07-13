有的孩子不喜欢在恶劣的天气条件下跑步。但作为小跑步健将的你与他们不同， Nike Star Runner Utility 大童跑步鞋也和你一样与众不同。这款跑步鞋采用防水鞋面，搭配 Storm-Tread 外底，让你尽享跑步乐趣，无惧不良天气因素。

显示颜色： 黑曜石色/深藏青/赛车蓝/浅柠檬黄

款式： IO2338-400