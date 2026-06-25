 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Star Runner Utility 幼童跑步鞋 - 雾杉木绿/海玻璃色/洞穴石色/梦幻绿

Nike Star Runner Utility

幼童跑步鞋

¥499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Star Runner Utility 幼童跑步鞋结合支撑缓震的泡棉和耐穿材料，帮助小小跑步健将准备好迎接日常挑战。Storm-Tread 外底，在不良天气条件下提供出众抓地力。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/海玻璃色/洞穴石色/梦幻绿
  • 款式： IO2336-300

Nike Star Runner Utility

¥499

Nike Star Runner Utility 幼童跑步鞋结合支撑缓震的泡棉和耐穿材料，帮助小小跑步健将准备好迎接日常挑战。Storm-Tread 外底，在不良天气条件下提供出众抓地力。

其他细节

  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
  • Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 雾杉木绿/海玻璃色/洞穴石色/梦幻绿
  • 款式： IO2336-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。