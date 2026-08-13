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Nike Star Runner Utility
幼童跑步鞋
12% 折让
Nike Star Runner Utility 幼童跑步鞋结合支撑缓震的泡棉和耐穿材料，帮助小小跑步健将准备好迎接日常挑战。Storm-Tread 外底，在不良天气条件下提供出众抓地力。
- 显示颜色： 雾杉木绿/海玻璃色/洞穴石色/梦幻绿
- 款式： IO2336-300
Nike Star Runner Utility
12% 折让
Nike Star Runner Utility 幼童跑步鞋结合支撑缓震的泡棉和耐穿材料，帮助小小跑步健将准备好迎接日常挑战。Storm-Tread 外底，在不良天气条件下提供出众抓地力。
其他细节
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
- Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 雾杉木绿/海玻璃色/洞穴石色/梦幻绿
- 款式： IO2336-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。