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Nike Stride
Dri-FIT 大童速干短袖上衣
这款轻盈的 Nike Stride Dri-FIT 大童速干短袖上衣在高热区域采用疏松针织设计，结合导湿速干技术，可帮助孩子保持干爽舒适。
- 显示颜色： 微绿
- 款式： IO0522-394
Nike Stride
这款轻盈的 Nike Stride Dri-FIT 大童速干短袖上衣在高热区域采用疏松针织设计，结合导湿速干技术，可帮助孩子保持干爽舒适。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
革新设计
胸前融入疏松针织设计，助孩子保持清爽，同时向我们的标志性 Windrunner 夹克致敬。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 微绿
- 款式： IO0522-394
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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