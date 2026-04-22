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Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤 - 烟灰

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤

11% 折让

Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤助力一路畅行。该短裤搭载导湿速干技术，带来干爽体验；多口袋设计，提供充足的储物空间。梭织面料，轻盈舒适；内置聚酯纤维和氨纶混纺短裤，可提供支撑，助你畅动无拘。


  • 显示颜色： 烟灰
  • 款式： IF2037-084

Nike Stride

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Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤助力一路畅行。该短裤搭载导湿速干技术，带来干爽体验；多口袋设计，提供充足的储物空间。梭织面料，轻盈舒适；内置聚酯纤维和氨纶混纺短裤，可提供支撑，助你畅动无拘。

导湿速干，有效支撑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上片融入透气面料，帮助保持清爽。

收纳空间，助力畅跑

插手口袋和背面拉链口袋，便于快速存取物品。后腰隐藏式小口袋和内置短裤裤腿右侧口袋，提供额外的收纳空间。

专属贴合

弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节的贴合感受。

产品细节

  • 反光细节
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。紧身裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 烟灰
  • 款式： IF2037-084

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更多信息

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