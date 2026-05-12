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Nike Stride
Dri-FIT 男子速干华夫格圆领跑步上衣
20% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干华夫格圆领跑步上衣采用百搭设计。柔软的华夫格针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽。此外，反光细节助你彰显醒目外观。
- 显示颜色： 黑/暗褐
- 款式： IQ3630-010
Nike Stride
20% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干华夫格圆领跑步上衣采用百搭设计。柔软的华夫格针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽。此外，反光细节助你彰显醒目外观。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 华夫格针织面料，触感柔软
产品细节
- 反光细节
- 65% 聚酯纤维/35% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/暗褐
- 款式： IQ3630-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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