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Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步夹克 - 黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干跑步夹克

¥799

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步夹克可轻松收纳，助你随时开跑。该夹克采用质感轻盈的导湿速干梭织面料，结合透气开口设计细节，让你在跑步时保持干爽舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO1420-010

Nike Stride

¥799

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步夹克可轻松收纳，助你随时开跑。该夹克采用质感轻盈的导湿速干梭织面料，结合透气开口设计细节，让你在跑步时保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面和背面采用开口设计，提升透气效果
  • 夹克可收纳至大身内置口袋中，便于随行携带

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 压纹梭织面料
  • 弹性包边细节
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO1420-010

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