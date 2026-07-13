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Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步夹克
¥799
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步夹克可轻松收纳，助你随时开跑。该夹克采用质感轻盈的导湿速干梭织面料，结合透气开口设计细节，让你在跑步时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO1420-010
Nike Stride
¥799
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步夹克可轻松收纳，助你随时开跑。该夹克采用质感轻盈的导湿速干梭织面料，结合透气开口设计细节，让你在跑步时保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面和背面采用开口设计，提升透气效果
- 夹克可收纳至大身内置口袋中，便于随行携带
产品细节
- 拉链插手口袋
- 压纹梭织面料
- 弹性包边细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO1420-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。