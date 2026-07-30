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Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥449
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用轻盈的导湿速干梭织面料，结合清新图案设计，助你保持干爽舒适，一路畅行。内置衬裤，具有支撑性；多口袋设计，便于存放基本物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO1422-010
Nike Stride
¥449
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用轻盈的导湿速干梭织面料，结合清新图案设计，助你保持干爽舒适，一路畅行。内置衬裤，具有支撑性；多口袋设计，便于存放基本物品。
导湿速干
Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
充裕储物，助力畅跑
后身拉链口袋结合插手口袋，便捷收纳。此外，腰部内置小口袋，提供额外的储物空间。
有效支撑，畅动自如
符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO1422-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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