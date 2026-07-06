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Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
25% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）舒适出众，助你一路畅行。采用轻盈的导湿速干梭织面料，结合清新印花设计，助你保持干爽。内置衬裤，具有支撑性；后身拉链口袋，可安全存放随身小物件。
- 显示颜色： 黑云衫绿
- 款式： IO0531-317
Nike Stride
25% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）舒适出众，助你一路畅行。采用轻盈的导湿速干梭织面料，结合清新印花设计，助你保持干爽。内置衬裤，具有支撑性；后身拉链口袋，可安全存放随身小物件。
导湿速干，有效支撑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。后两侧上片融入透气面料，帮助保持清爽。
助力畅动
符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节支撑感受。
收纳空间，助力畅跑
后身拉链口袋配有网眼里料，帮助随身物品保持干爽。此外，侧边口袋和后腰隐藏式口袋设计，便于快速存取基本物品。
产品细节
- 裤脚外侧开衩设计
- 反光耐克勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑云衫绿
- 款式： IO0531-317
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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