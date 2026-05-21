Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，助你在跑步中畅享舒适。导湿速干技术，结合轻盈弹性面料，助力畅动自如。另有三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。

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