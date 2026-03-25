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Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤
¥449
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤提供出众支撑、收纳空间和导湿速干舒适体验，助你轻松应对长距离跑步。采用弹性面料，搭配内置衬裤，可随步伐自如伸展。此外，多口袋设计可存放随身物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2041-010
Nike Stride
¥449
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤提供出众支撑、收纳空间和导湿速干舒适体验，助你轻松应对长距离跑步。采用弹性面料，搭配内置衬裤，可随步伐自如伸展。此外，多口袋设计可存放随身物品。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
助力畅动
符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力。
收纳空间，助力畅跑
侧边口袋和后身拉链口袋，便于存放随身小物。
产品细节
- 反光耐克勾标志和小饰条
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2041-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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