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Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤 - 黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤

¥449

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤提供出众支撑、收纳空间和导湿速干舒适体验，助你轻松应对长距离跑步。采用弹性面料，搭配内置衬裤，可随步伐自如伸展。此外，多口袋设计可存放随身物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF2041-010

Nike Stride

¥449

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤提供出众支撑、收纳空间和导湿速干舒适体验，助你轻松应对长距离跑步。采用弹性面料，搭配内置衬裤，可随步伐自如伸展。此外，多口袋设计可存放随身物品。

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

助力畅动

符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力。

收纳空间，助力畅跑

侧边口袋和后身拉链口袋，便于存放随身小物。

产品细节

  • 反光耐克勾标志和小饰条
  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF2041-010

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