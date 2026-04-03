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Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣 - 黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣

16% 折让

Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，采用匠心设计，可有效减少摩擦并提升关键区域透气性。该上衣可导湿速干，亦可帮助阻隔紫外线，让你专注畅跑。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV2181-010

Nike Stride

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Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，采用匠心设计，可有效减少摩擦并提升关键区域透气性。该上衣可导湿速干，亦可帮助阻隔紫外线，让你专注畅跑。

导湿速干，出色支撑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。衣袖内侧融入网眼拼接设计，提升透气性。

简洁舒适

插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。

产品细节

  • UPF 40+
  • 衣袖和背面饰有反光图案
  • 反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 领口拉链开襟设计
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV2181-010

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