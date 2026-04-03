Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，采用匠心设计，可有效减少摩擦并提升关键区域透气性。该上衣可导湿速干，亦可帮助阻隔紫外线，让你专注畅跑。

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