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Nike Stride
Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣
16% 折让
Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，采用匠心设计，可有效减少摩擦并提升关键区域透气性。该上衣可导湿速干，亦可帮助阻隔紫外线，让你专注畅跑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2181-010
Nike Stride
16% 折让
Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，采用匠心设计，可有效减少摩擦并提升关键区域透气性。该上衣可导湿速干，亦可帮助阻隔紫外线，让你专注畅跑。
导湿速干，出色支撑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。衣袖内侧融入网眼拼接设计，提升透气性。
简洁舒适
插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。
产品细节
- UPF 40+
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 领口拉链开襟设计
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2181-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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