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Nike Stride
Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣
40% 折让
Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣助力一路畅行。柔软针织面料结合清新图案设计，旨在减少摩擦，带来轻盈舒适体验。导湿速干技术，助你畅享干爽。
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： IO0544-370
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其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： IO0544-370
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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