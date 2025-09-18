Nike Stride
Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣
17% 折让
Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用革新设计，轻盈舒适，有助减少摩擦，助你专注畅跑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH2819-010
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
畅动无拘
插肩衣袖有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。略微加长设计，助你畅享出众包覆效果。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
