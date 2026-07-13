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Nike Stride
Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣
¥449
Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣专为长距离跑步而设计，采用柔软针织面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO1418-100
Nike Stride
¥449
Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣专为长距离跑步而设计，采用柔软针织面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 插肩衣袖，带来舒适包覆感
- 侧边开衩设计，塑就自如运动体验
产品细节
- 正面和后身饰有图案
- 侧边开衩设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO1418-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。