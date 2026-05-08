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Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心 - 黑

Nike Stride

Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心

11% 折让
黑
烟灰/调色

Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心质感轻盈，采用导湿速干的针织面料，有效提升关键区域的透气性，助你专注畅跑。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV5211-010

Nike Stride

11% 折让

Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心质感轻盈，采用导湿速干的针织面料，有效提升关键区域的透气性，助你专注畅跑。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

妥帖包覆

前摆加长设计，助你畅享出众包覆效果。

产品细节

  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV5211-010

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