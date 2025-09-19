Nike Stride
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心质感轻盈，采用导湿速干的针织面料，有效提升关键区域的透气性，助你专注畅跑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5211-010
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
妥帖包覆
前摆加长设计，助你畅享出众包覆效果。
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
