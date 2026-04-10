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Nike Stride
Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
¥749
Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用拒水面料，结合防紫外线设计，助你从容应对晴雨天气。采用清新图案，轻盈锦纶面料，正背面融入开口细节，助你保持舒适。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中。
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： IO0539-370
Nike Stride
¥749
Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用拒水面料，结合防紫外线设计，助你从容应对晴雨天气。采用清新图案，轻盈锦纶面料，正背面融入开口细节，助你保持舒适。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中。
晴雨皆宜
锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽。此外，它还能防紫外线。
简洁舒适
插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。可调节风帽设计，营造个性化稳固体验。
收纳设计
夹克可收纳至衣身内侧口袋中，便于随行携带。
其他细节
- 正面和背面采用开口细节，为关键区域提供出色透气性
- 网眼里料拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备
产品细节
- UPF 40+
- 风帽、下摆和袖口搭配弹性包边
- 两个衣袖均饰有反光小饰条
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： IO0539-370
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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