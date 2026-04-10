Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用拒水面料，结合防紫外线设计，助你从容应对晴雨天气。采用清新图案，轻盈锦纶面料，正背面融入开口细节，助你保持舒适。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中。

锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽。此外，它还能防紫外线。

Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用拒水面料，结合防紫外线设计，助你从容应对晴雨天气。采用清新图案，轻盈锦纶面料，正背面融入开口细节，助你保持舒适。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。