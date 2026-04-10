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Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 地平线绿

Nike Stride

Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣

¥749
地平线绿
黑云衫绿

Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用拒水面料，结合防紫外线设计，助你从容应对晴雨天气。采用清新图案，轻盈锦纶面料，正背面融入开口细节，助你保持舒适。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中。


  • 显示颜色： 地平线绿
  • 款式： IO0539-370

Nike Stride

¥749

Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用拒水面料，结合防紫外线设计，助你从容应对晴雨天气。采用清新图案，轻盈锦纶面料，正背面融入开口细节，助你保持舒适。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中。

晴雨皆宜

锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽。此外，它还能防紫外线。

简洁舒适

插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。可调节风帽设计，营造个性化稳固体验。

收纳设计

夹克可收纳至衣身内侧口袋中，便于随行携带。

其他细节

  • 正面和背面采用开口细节，为关键区域提供出色透气性
  • 网眼里料拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备

产品细节

  • UPF 40+
  • 风帽、下摆和袖口搭配弹性包边
  • 两个衣袖均饰有反光小饰条
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 地平线绿
  • 款式： IO0539-370

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