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Nike Strike
速干中筒足球袜（1 双）
¥99
穿上 Nike Strike 速干中筒足球袜（1 双），蓄势待发，随时出击。采用导湿速干技术，令你无论是在练习运球，还是在庆祝球队胜利，皆可畅享干爽舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DH6620-100
Nike Strike
¥99
穿上 Nike Strike 速干中筒足球袜（1 双），蓄势待发，随时出击。采用导湿速干技术，令你无论是在练习运球，还是在庆祝球队胜利，皆可畅享干爽舒适的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 高磨损区域融入加厚设计，奔跑时有助减缓冲击力
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/棉/氨纶
- 可机洗
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- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DH6620-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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