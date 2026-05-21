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Nike Strike 速干中筒足球袜（1 双） - 白色/黑

Nike Strike

速干中筒足球袜（1 双）

10% 折让

穿上 Nike Strike 速干中筒足球袜（1 双），蓄势待发，随时出击。采用导湿速干技术，令你无论是在练习运球，还是在庆祝球队胜利，皆可畅享干爽舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DH6620-100

Nike Strike

10% 折让

穿上 Nike Strike 速干中筒足球袜（1 双），蓄势待发，随时出击。采用导湿速干技术，令你无论是在练习运球，还是在庆祝球队胜利，皆可畅享干爽舒适的穿着体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 高磨损区域融入加厚设计，奔跑时有助减缓冲击力

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DH6620-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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