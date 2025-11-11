Nike Strike
速干足球小腿护套（1 对）
12% 折让
Nike Strike 速干足球小腿护套（1 对）采用导湿速干技术，结合弹性材料，助你在球场上保持干爽舒适，尽展出众风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DH6621-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性设计，可舒适贴合护腿板
产品细节
- 袜筒部位1/袜筒部位2：聚酯纤维/氨纶
- 1 对
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
