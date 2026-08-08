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Nike Strike CR7 耐克C罗系列足球 - 白色/金属铜/和谐蓝

Nike Strike CR7

耐克C罗系列足球

¥199

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选择 Nike Strike CR7 耐克C罗系列足球，秀出你的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多式压步（以及其他步法）。 采用纹理球皮结合稳定凹槽设计，助你实现准确控球，一举得分。


  • 显示颜色： 白色/金属铜/和谐蓝
  • 款式： DV2248-100

Nike Strike CR7

¥199

选择 Nike Strike CR7 耐克C罗系列足球，秀出你的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多式压步（以及其他步法）。 采用纹理球皮结合稳定凹槽设计，助你实现准确控球，一举得分。

其他细节

  • 球皮融入出色纹理，在传球和射门时缔造稳定的触球体验
  • 采用凹槽设计，使球体在飞行时获得稳定旋转表现
  • 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
  • 机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性
  • 12 块皮面设计，缔造准确飞行轨迹

产品细节

  • 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 白色/金属铜/和谐蓝
  • 款式： DV2248-100

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