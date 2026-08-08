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Nike Strike CR7
耐克C罗系列足球
¥199
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此配色当前无货
选择 Nike Strike CR7 耐克C罗系列足球，秀出你的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多式压步（以及其他步法）。 采用纹理球皮结合稳定凹槽设计，助你实现准确控球，一举得分。
- 显示颜色： 白色/金属铜/和谐蓝
- 款式： DV2248-100
Nike Strike CR7
¥199
选择 Nike Strike CR7 耐克C罗系列足球，秀出你的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多式压步（以及其他步法）。 采用纹理球皮结合稳定凹槽设计，助你实现准确控球，一举得分。
其他细节
- 球皮融入出色纹理，在传球和射门时缔造稳定的触球体验
- 采用凹槽设计，使球体在飞行时获得稳定旋转表现
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
- 机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性
- 12 块皮面设计，缔造准确飞行轨迹
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 白色/金属铜/和谐蓝
- 款式： DV2248-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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