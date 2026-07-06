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Nike Strike
Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣
27% 折让
Nike Strike Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣复刻职业球员同款造型，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着应战。
- 显示颜色： 白色/黑/潘趣红/潘趣红
- 款式： IF1462-100
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产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/潘趣红/潘趣红
- 款式： IF1462-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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