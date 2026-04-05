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Nike Strike
Dri-FIT 男子速干足球短裤
14% 折让
Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤复刻职业球员同款造型，采用透气速干面料结合网眼侧拼接设计，助你在训练升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： IF1463-010
Nike Strike
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Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤复刻职业球员同款造型，采用透气速干面料结合网眼侧拼接设计，助你在训练升温之际保持干爽舒适。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 拉链口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： IF1463-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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