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Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球训练上衣 - 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿

Nike Strike Elite

Dri-FIT ADV 男子速干足球训练上衣

20% 折让

匠心设计，精益求精。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球训练上衣采用 Dri-FIT ADV 技术，有助保持干爽。提花针织面料，在训练强度升高时帮助你保持舒适。


  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿
  • 款式： IF1450-070

Nike Strike Elite

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匠心设计，精益求精。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球训练上衣采用 Dri-FIT ADV 技术，有助保持干爽。提花针织面料，在训练强度升高时帮助你保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 提花针织面料，柔软且富有弹性
  • 肩部和衣身两侧采用网眼拼接设计，带来额外的透气性
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 领口拉链开襟设计
  • 革新衣袖设计
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。镶边：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿
  • 款式： IF1450-070

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