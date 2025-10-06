Nike Strike
10% 折让
Nike Strike Therma-FIT 男子足球训练上衣专为足球新星匠心打造别致设计细节，助力从容应对寒冷和变幻莫测的天气。革新采用弹性面料和胸部保暖拼接填充物，助你在球场上畅享出众温暖体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FZ0567-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 胸部添加轻盈填充物，提升保暖性
- 领口拉链开襟设计，方便穿脱
- 拉链口袋，便于安全存放随身物品
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 反光设计元素
- 面料/里料拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接/拼接填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
