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Nike Structure 26
耐克稳程女子公路跑步鞋
20% 折让
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/图腾黑紫/氢蓝/帆白
- 款式： HJ1101-607
Nike Structure 26
20% 折让
Nike Structure 26 耐克稳程女子公路跑步鞋采用全掌型泡棉结合中足支撑系统，塑就稳定迈步体验。该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。全掌型 ReactX 中底，缔造出色缓震效果，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。
柔软鞋面
柔软鞋口和鞋舌搭配鞋面精制网眼设计，营造出色舒适度、支撑力和贴合感。
中足支撑
中足支撑系统呈现厚底外观，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。
ReactX 泡棉
全掌型 ReactX 泡棉中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
焕新设计
- 足底 ReactX 泡棉结合厚实鞋底设计，缔造出众稳定性和支撑力
- 外底的前足部分采用轻盈柔韧的橡胶材质，塑就出色的抓地效果
- 后跟高磨损区域融入橡胶，打造非凡耐穿性
产品细节
- 单鞋重量：约 262 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/图腾黑紫/氢蓝/帆白
- 款式： HJ1101-607
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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